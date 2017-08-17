"Новокрестовскую" и "Беговую" можно увидеть на "Спортивной" и поездах 3-линии метро

Первые сведения о новых станциях появились на электронных табло в поездах "зеленой" ветки.

На официальной схеме петербургского метрополитена появилось обозначение новых станций "Беговая" и "Новокрестовская". Об этом сообщает группа Вконтакте "Питертранспорт | Обозреватель транспорта СПб". Местные жители могут увидеть обновленные данные о доступных станциях на переходе ко второму вестибюлю "Спортивной", а также в вагонах составов на третьей линии подземки - там установлены наддверные электронные табло с продленной бегущей строкой.

Также пользователи сервиса "Яндекс. Метро" рассказали о добавлении двух станций в данное нтернет-приложение.

Напомним, что 13 мая вход на станцию "Новокрестовская" будет для петербуржцев бесплатным.

Фото: Вконтакте/Питертранспорт | Обозреватель транспорта СПб

