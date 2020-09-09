В петербургском ТЦ произошла потасовка. Есть задержанный

Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.tv.

Днем в среду, 9 сентября, стало известно о потасовке с участием молодых людей в торговом центре "Смайл" в Петербурге. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.tv.

Уточняется, что посетителей торгового центра временно пришлось эвакуировать на улицу из-за того, что во время потасовки был распылен перцовый баллончик. На кадрах видно, как молодой парень задержан сотрудниками службы безопасности и ожидает сотрудников полиции.

Ранее мы сообщали о том, что момент наезда маршрутки на пешехода в Петербурге попал на видео. Авария произошла рано утром 8 сентября.

Видео: Piter.tv