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В петербургском СИЗО открылись "филиал" Русского музея и уличная галерея

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По словам психологов, искусство положительно влияет на заключенных.

В петербургском СИЗО открылись "филиал" Русского музея и уличная галерея. В качестве арт-терапии для заключенных женского СИЗО-5 в коридоре у камер разместили репродукции известных картин. Среди них яркие образы женщин, созданные Брюлловым, Кустодиевым и Серебряковой. 

Прекрасные работы Кустодиева, который большую часть жизни был прикован к инвалидному креслу, или работы Серебряковой, которая долгое время не видела своих детей и умерла в эмиграции. Очень многие здесь авторы знакомы с темой преодоления. Те женщины, которые увидят эти работы, могут задуматься, что рано или поздно заканчиваются тяжелые времена, и наступает светлая и прекрасная пора.

Анна Цветкова, заместитель директора Русского музея

По словам специалистов, искусство положительно влияет на подозреваемых и осужденных. Результаты уже оценили психологи.  

В обратной связи от участников мы увидели многие высказывания о смысле жизни, смысле материнства, продолжения общения с родственниками. Это актуализировали образы, которые женщины видели здесь.

Кира Ипатьева, психолог

По руководством московского художника Гарри Зуха осужденные поучаствовали в проекте "Арт-субботник". Женщины из хозяйственного отряда расписали тюремное пространство и прогулочные зоны.  Теперь во время прогулок заключенные смогут видеть цветных лошадок вместо кирпичной стены.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: петербургские сизо, русский музей, сизо 5
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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