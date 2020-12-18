По словам психологов, искусство положительно влияет на заключенных.

В петербургском СИЗО открылись "филиал" Русского музея и уличная галерея. В качестве арт-терапии для заключенных женского СИЗО-5 в коридоре у камер разместили репродукции известных картин. Среди них яркие образы женщин, созданные Брюлловым, Кустодиевым и Серебряковой.

Прекрасные работы Кустодиева, который большую часть жизни был прикован к инвалидному креслу, или работы Серебряковой, которая долгое время не видела своих детей и умерла в эмиграции. Очень многие здесь авторы знакомы с темой преодоления. Те женщины, которые увидят эти работы, могут задуматься, что рано или поздно заканчиваются тяжелые времена, и наступает светлая и прекрасная пора. Анна Цветкова, заместитель директора Русского музея

По словам специалистов, искусство положительно влияет на подозреваемых и осужденных. Результаты уже оценили психологи.

В обратной связи от участников мы увидели многие высказывания о смысле жизни, смысле материнства, продолжения общения с родственниками. Это актуализировали образы, которые женщины видели здесь. Кира Ипатьева, психолог

По руководством московского художника Гарри Зуха осужденные поучаствовали в проекте "Арт-субботник". Женщины из хозяйственного отряда расписали тюремное пространство и прогулочные зоны. Теперь во время прогулок заключенные смогут видеть цветных лошадок вместо кирпичной стены.

Фото и видео: Piter.TV