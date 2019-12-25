В Петербурге открывается выставка японской керамики якисимэ

Она пройдет в петербургском Музее городской скульптуры.

В понедельник, 14 сентября, в Северной столице открылась выставка японской керамики якисимэ. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Музея городской скульптуры.

Выставка получила название "Керамика Якисимэ: метаморфозы земли". Экспозиция включает себя более 100 произведений самобытного искусства Японии с древних времен до наших дней. В музее отметили, что посетители смогут увидеть традиционные предметы для чайной церемонии и столовую утварь.

Известно, что самый ранний предмет в технике якисимэ датируются IV-V веками.

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Фото:Музей Городской Скульптуры