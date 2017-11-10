В Доме национальностей на Моховой появился временный мемориал погибшим в Кемерове

В Санкт-Петербурга с 12 часов дня 27 марта функционирует временный мемориал памяти погибших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Инициативу воплотили в жизнь сотрудники Дома национальностей по Моховой улице, 15А.

Кроме мемориала, персонал предлагает посетителям написать строки поддержки в специальной книге. В течение трех дней гости и жители города смогут оставлять свои соболезнования кемеровчанам с 10 утра и до 20 часов вечера. После этого, книгу отправят в Правительство Кемеровской области, где ее сможет увидеть и прочитать любой желающий.

