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В Доме национальностей на Моховой появился временный мемориал погибшим в Кемерове
Сегодня, 12:19
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lesjasap
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В Доме национальностей на Моховой появился временный мемориал погибшим в Кемерове

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В Санкт-Петербурга с 12 часов дня 27 марта функционирует временный мемориал памяти погибших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Инициативу воплотили в жизнь сотрудники Дома национальностей по Моховой улице, 15А.

Кроме мемориала, персонал предлагает посетителям написать строки поддержки в специальной книге. В течение трех дней гости и жители города смогут оставлять свои соболезнования кемеровчанам с 10 утра и до 20 часов вечера. После этого, книгу отправят в Правительство Кемеровской области, где ее сможет увидеть и прочитать любой желающий.
 

Теги: дом национальностей , книга соболезований , мемориал , моховая улица , память , траур
Категории: Новости СПб

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