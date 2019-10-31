В петербургском Доме Радио восстановят церковь Николая Чудотворца

Сейчас помещение церкви исполняет роль кладовой для инструментов.

В петербургском Доме радио восстановят бывшую домовую церковь святого Николая Чудотворца. Такое обещание музыкантам и руководителю оркестра и хора Теодору Курентзису, чей коллектив сделал Дом радио своей базой, дал губернатор Александр Беглов.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, Курентзис хочет видеть во временной кладовке для инструментов концерты хора, церковь хотят восстановить, чтобы не прятать историю Петербурга. Кроме того, Беглов призвал сохранить блокадную студию, откуда в тяжелые для Ленинграда годы выходила в эфир Ольга Берггольц, и оцифровать архивы.

В самом здании Дома радио идет ремонт, но музыканты не перестают репетировать и давать концерты. Кроме коллектива MusicAeterna в здании имеется культурно-образовательная площадка, проводящая лекции, кинопоказы и диспуты.

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Фото: citywalls.ru