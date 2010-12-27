В петербургском Ботаническом саду проходит выставка орхидей

В Петербурге появится уникальная возможность увидеть необычные сорта орхидей.

Жители и гости Санкт-Петербурга могут посетить масштабную выставку орхидей "Осколки радуги".

В Большой пальмовой оранжерее петербургского Ботанического сада расположились цветочные композиции из сортовых орхидей, которых нельзя увидеть в обычный день. Посетители увидят голубую ванду и ринхостилис гигантский, а также редких представителей семейств Орхидные и Бромелиевые. Отмечается, что ранее растения содержались в фондовых оранжереях сада и не выставлялись для посетителей.

Выставка будет проходить в периоды с 23 по 30 декабря и со 2 по 8 января.