С начала года в Петербурге зафиксировано 64 случаев заболевания корью.

Во вторник, 19 марта, стало известно о том, что в петербургской стоматологической клинике ищут корь. Об этом сообщает "АиФ".

Так, эпидемологи уже начали проверку наличия справок о прививке у медиков учреждения. Однако, диагноз еще не подтвержден официально.

Так, за первые месяцы 2019 и за прошлый год в городе зафиксировали 64 случая заболеваний корью. В большинстве случаев заболевают дети. Среди основных очагов, где можно заразиться корью, детские сады, образовательное учреждение и парадные некоторых домов. Медики сообщают, что избежать заражения поможет только вакцинация.

Ранее мы сообщали о том, что Эксперты назвали основную причину резкого всплеска кори в Петербурге

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