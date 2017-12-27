Петербуржцам рассказали, как уберечь себя от кори

За этот год инфекцию подхватили 23 петербуржца

В 2018 году возросло количество россиян заболевших корью. Только за январь-август в нашей стране зафиксировано более 843 случаев заболевания. В Петербурге эту инфекцию подхватили 23 человека. В связи с этим эпидемилог Петербурга Ирина Чхинджерия рассказала, как можно уберечь себя от кори.

Специалист отметила, что от этого острого инфекционного заболевания сможет защитить только вакцинация.

С 2002 года в России действует программа "Элиминация кори", которая призвана остановить разрастание инфекции по стране. В каждом регионе РФ детей должны дважды прививать: это происходит возрасте 1 года и 6 лет. Это гарантирует практически 100-процентную защиту от кори в течение всей жизни. Ирина Чхинджерия

Эпидемилог напомнила, что корь передается воздушно-капельным путем. И если вы по каким-либо причинам не были привиты, а рядом с вами оказался инфецированный человек, то следует сделать прививку в первые 72 часа с момента контакта.

Ранее мы писали, что в Ленобласти Роспотребнадзор начал проверку после вспышки кори.

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