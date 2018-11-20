Главный санитарный врач Петербурга сообщил о росте числа больных корью

В январе корью заболело восемь человек, среди которых четверо детей.

В Петербурге сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация с корью. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный врач города Наталия Башкетова.

По словам специалиста, число заболевших корью в 2018 году возросло в 17 раз по сравнению с позапрошлым годом. Эпидемия в городе может возникнуть по вине людей, которые своевременно не сделали прививки.

В январе очаг заболевания был выявлен во Фрунзенском районе. На сегодняшний день корью больны восемь человек, из них четверо дети.

Чтобы остановить распространение заболевания, специалисты планируют сделать прививки взрослым и детям. Кроме того, хотят организовать разъяснительную работу с населением.

Ранее мы писали, что за неделю почти 500 петербуржцев увезли в больницу с гриппом.

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