В петербургской школе прошел "Урок цифры"

В прошлом учебном году урок охватил больше половины российских школьников, сообщили в Сбербанке.

Во вторник, 15 сентября, в школе №619 в Петербурге открыли центр юных программистов, где подростки смогут изучать шесть разных направлений IT-технологий. Учебное заведение подключилось к Школьной цифровой платформе, разработанной благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее".

Кроме того, в школе состоялся "Урок цифры", который проводится в рамках всероссийского образовательного проекта Минкомсвязи, Минпросвещения и организации "Цифровая экономика" в партнерстве с ведущими цифровыми компаниями России. Подобные уроки проходят по всей России с 14 по 27 сентября этого года.Темой стал "Искусственный интеллект и машинное обучение".

Сегодня школьники всё больше интересуются цифровыми технологиями, и наша совместная задача с комитетом по образованию и бизнес-сообществом - дать им инструменты для поддержания этого интереса. Мы стремимся создать необходимые условия для того, чтобы дети могли развивать IT-компетенции и в будущем создавали уникальные разработки в разных научных областях. Для этого Сбербанк в партнёрстве с другими IT- компаниями создают и поддерживают развитие образовательных программ, платформ и инструментов – заявил Анатолий Песенников, директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу.

Отметим, что 15 сентября также состоялась федеральная трансляция "Урока цифры" из Сбербанка, в которой приняли участие представители ведущих IT-компаний страны. Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что к 2023 году компания в два раза увеличит штат сотрудников в сфере искусственного интеллекта.