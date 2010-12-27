В петербургской подземке опровергли остановку движения на оранжевой ветке

Все станции метрополитена работают в штатном режиме.

В четверг, 31 октября, стало известно о том, что в Петербурге нет никаких задержек в метрополитене. Об этом заявили в пресс-службе ГУП "метрополитен".

Ранее петербуржцы сообщили в соцсетях, что на оранжевой ветке метрополитена остановлено движение. Горожане утверждали, что сломался поезд.

"График движения восстановлен. Утренние сбои в движении на Линиях 4 и 5, связанные с неисправностями подвижного состава, устранены", — сказано в сообщении.

В пресс-службе подземки отметили, что в данный момент все станции метрополитена работают в штатном режиме.

Ранее мы сообщали о том, что на станции "Комендантский проспект" произошёл коллапс из-за задержки поездов.

Фото:piter.Tv