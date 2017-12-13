На Союзном проспекте найдент мертвый младенец с пакетом памперсов на голове

В Невском районе обнаружено тело погибшего младенца.

В Невском районе обнаружен задушенный младенец. Тело нашли в одной из квартир на Союзном проспекте. Голова жертвы была обвязана полиэтиленовым пакетом из-под памперсов. Однако, при более тщательном осмотре медиками, на теле мальчика не выявили внешних признаков насильственной смерти.

Труп найден около 19 часов вечера 16 февраля. Оперативники смогли установить, что погибший был рожден в 2017 году. Родители, в семье которых воспитывался малыш, считаются благополучными. Семья на учете в полиции не состоит.

В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы. Обстоятельства летального исхода устанавливаются. Тело направлено в морг для установления причин смерти.

