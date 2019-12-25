В коммуналке на Антонова-Овсеенко женщина изрезала ножом трех гостей

Пострадавших увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Вечером 24 мая в Невском районе Петербурга произошла поножовщина, которая закончилась госпитализацией трех человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Скандал разыгрался в коммунальной квартире в одном из домов на улице Антонова-Овсеенко. Около 22:30 после совместного распития спиртных напитков 29-летняя женщина схватила нож и нанесла им множественные ранения своим гостям.

Пострадавших увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Хозяйку квартиры задержали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что Росгвардия задержала пьяного петербуржца, угрожавшего прохожим ножом.

Фото: pixabay.com