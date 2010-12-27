В Петербурге год замалчивали попытку массового самоубийства в колонии № 6

Зачинщика протестной акции зеков осудили накануне: мужчине накинули "двушечку".

СМИ Петербурга узнали о чрезвычайном происшествии, которое произошло в ноябре прошлого года на территории исправительной колонии № 6. Оказывается, тогда силами сотрудников УФСИН была пресечена попытка массового самоубийства среди зеков в одной из камер. Подробности ЧП рассказывает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Поводом для публикации подробностей стал обвинительный приговор Фрунзенского районного суда в отношении зачинщика протестной акции зеков.

Накануне суд приговорил Павла П. к 1 году и 9 месяцам заключения Из материалов дела следует, что осужденного ранее по другой статье мужчину обидели действия УФСИНовцев в рамках плановой проверки. Якобы в камере у петербуржца обнаружили нарды: сотрудники колонии изъяли игру, объяснив это "запретом на хранение". После этого Павел П. "вскипел" и начал наносить себе ранения (характер и инструмент самобичевания не уточняются). В это же время он ругался с охранниками и призывал братьев по несчастью поддержать его. Убеждения опытного зека подействовали - членовредительством занялись сразу несколько его сокамерников.

К счастью, самоистязания ни к чему не привели: заключенных быстро успокоили. Правда, во время потасовки все тот же Павел П. успел оскорбить сразу нескольких сотрудников ИК №-6. Одному из них он якобы пообещал "перегрызть глотку" после выхода на свободу. Теперь зачинщик массового суицида нескоро окажется на свободе. Отметим, что на момент ЧП ему оставалось сидеть около 6 месяцев.

Удивительным остается тот факт, что об общественно значимом происшествии в стенах государственного учреждения простые петербуржцы и правозащитники узнали только спустя год.

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Фото: Piter.TV