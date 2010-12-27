В отеле на площади Александра Невского нашли мертвого туриста из Германии

По предварительным данным, 80-летний мужчина умер по естественным причинам.

В среду, 7 августа около 6:00 в номере отеля "Москва" на площади Александра Невского, 2 нашли мертвого 80-летнего гражданина Германии. Скорее всего, он умер без посторонней помощи – на теле не нашли признаков насилия. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Труп обнаружили на четвертом этаже отеля и отправили на вскрытие. Немец приехал в Петербург 30 июля по туристической визе, а 8 августа планировал возвращаться домой.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Мебельной улице ночью сгорели два автомобиля.

Фото: hotelmoscowspb / Instagram