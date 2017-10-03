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Полиция "посетила" штаб Навального в Петербурге

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Вечером 3 октября полиция пришла в штаб Алексея Навального в Петербурге. По словам координатора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова, визит они нанесли из-за агитационных листовок.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 3 октября в штаб Алексея Навального заявились сотрудники полиции.

По словам координатора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова, в штаб пришли из-за агитационных листовок, на которых якобы присутствует призыв принять участие в митингах.

Ранее четыре сторонницы Навального были задержаны на набережной реки Карповки, напротив корпункта телеканала "Россия", которые раздавали листовки с призывом принять участие в акции в Петербурге.

Сам же политик и его приверженцы считают, что если им не выдали на руки отказ в митинге, то его можно считать автоматически согласованным. Однако приехать на несогласованную акцию в Петербург оппозиционер не сможет ввиду ареста.

Теги: алексей навальный , новости петербурга , новости спб , штаб навального
Категории: Новости СПб

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