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Время жениться: в петербургский МФЦ пришло 449 пар на регистрацию брака
Сегодня, 18:02
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Shdaria
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Время жениться: в петербургский МФЦ пришло 449 пар на регистрацию брака

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Влюбленные пары Петербурга обратили в МФЦ с заявлением на регистрацию брака. Такая услуга предоставляется в 58 центрах города.

В Северной столице в первый день приема заявлений на регистрацию брака на III квартал 2018 года в МФЦ пришло 449 пар влюбленных. Отмечается, что у заявителей есть возможность выбрать дату, время и место бракосочетания.

В центрах "Мои документы" услуга "Государственная регистрация заключения брака" предоставляется во всех 58 пунктах города. Для подачи заявления нужно присутствие обоих молодоженов с паспортами и оплаченная квитанция государственной пошлины. 

Отметим, что пары могут подать заявление не только в МФЦ, но и в органы ЗАГС или в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга. 

Теги: брак , загс , мфц , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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