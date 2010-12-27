Время жениться: в петербургский МФЦ пришло 449 пар на регистрацию брака

Влюбленные пары Петербурга обратили в МФЦ с заявлением на регистрацию брака. Такая услуга предоставляется в 58 центрах города.

В Северной столице в первый день приема заявлений на регистрацию брака на III квартал 2018 года в МФЦ пришло 449 пар влюбленных. Отмечается, что у заявителей есть возможность выбрать дату, время и место бракосочетания.

В центрах "Мои документы" услуга "Государственная регистрация заключения брака" предоставляется во всех 58 пунктах города. Для подачи заявления нужно присутствие обоих молодоженов с паспортами и оплаченная квитанция государственной пошлины.

Отметим, что пары могут подать заявление не только в МФЦ, но и в органы ЗАГС или в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга.