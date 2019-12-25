В петербургских стационарах свободно 41% коек для больных ковидом

В больницах находятся 5 986 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 27 декабря. Согласно документу, в городе свободно 41% инфекционных коек для больных коронавирусом.

В петербургских больницах находятся 5 986 человек. За сутки в стационары поступили 265 петербуржцев, а выписались 156 человек, 604 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 333 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 180 человек, в "Заре" – 594 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 80 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 24 306 человек.

Петербург остается на втором месте по суточному числу заболевших коронавирусом. За сутки ковидом заболели 1 834 человека (накануне – 1 851 человек), выздоровели – 901 человек и 60 человек не победили вирус.

Фото: Piter.TV