В Петербурге за сутки COVID-19 заболели 1834 человека

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 845 519 человек.

Петербург остается на втором месте по суточному числу заболевших коронавирусом. На первом месте находится Москва – 2 239 заболевших. На втором месте расположилась Московская область и 1616 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1 834 человека (накануне – 1 851 человек), выздоровели – 901 человек и 60 человек не победили вирус. С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 845 519 человек, победили вирус 787 548 человек и 27 805 человек скончалось из-за коронавируса.

Из-за хорошего темпа вакцинации от ковида Смольный решил смягчить ограничения перед Новым годом в Петербурге. Введение QR-кодов в общепите и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января. В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени. Также с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%. Помимо прочего, срок действия отрицательного ПЦР-теста теперь определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.

Фото: Piter.TV