В петербургских стационарах свободно 51% коек для больных COVID-19

В больницах находятся 5 543 человека.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 8 января. Согласно документу, в городе свободно 51% инфекционных коек для больных коронавирусом.

В петербургских больницах находятся 5 543 человека. За сутки в стационары поступили 381 петербуржец, а выписались 347 человек, 625 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 360 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 159 человек, в "Заре" – 338 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 80 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 20 922 человека.

Петербург по-прежнему уступает лишь Москве по суточной заболеваемости коронавирусом. За сутки ковидом заболели 1 376 человек (накануне – 1 291 человек), выздоровели 880 человек и 63 человека не победили вирус.

Фото: Piter.TV