В петербургских школах выявили 47 нарушений в работе охранных организаций

Сотрудники Росгвардии провели масштабную проверку систем безопасности в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Мероприятие "Охранник" проводилось с 23 июля по 29 августа 2024 года в рамках подготовки к новому учебному году и Единому дню голосования. В ходе проверок инспекторы оценивали состояние тревожной сигнализации, работоспособность систем видеонаблюдения, организацию пропускного режима и готовность частных охранных организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Всего было проверено 1146 образовательных учреждений. По результатам проверки выявлено 47 нарушений законодательства Российской Федерации в области частной охранной деятельности. Все выявленные нарушения были задокументированы для последующего устранения.
Ранее сообщалось, что за август росгвардейцы обезвредили почти 30 боеприпасов времен ВОВ в Петербурге и Ленобласти.
Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга
