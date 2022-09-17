В петербургских школах выявили 47 нарушений в работе охранных организаций

Росгвардия проверила системы безопасности в 1146 школах Петербурга.

Сотрудники Росгвардии провели масштабную проверку систем безопасности в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Мероприятие "Охранник" проводилось с 23 июля по 29 августа 2024 года в рамках подготовки к новому учебному году и Единому дню голосования. В ходе проверок инспекторы оценивали состояние тревожной сигнализации, работоспособность систем видеонаблюдения, организацию пропускного режима и готовность частных охранных организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Всего было проверено 1146 образовательных учреждений. По результатам проверки выявлено 47 нарушений законодательства Российской Федерации в области частной охранной деятельности. Все выявленные нарушения были задокументированы для последующего устранения.

Ранее сообщалось, что за август росгвардейцы обезвредили почти 30 боеприпасов времен ВОВ в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга