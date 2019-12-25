В петербургских школах может появиться диетическое питание

Всего на данный момент горячее питание получают 235 тысяч школьников.

На заседании 16 сентября председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров подчеркнул, что необходимо добавить еще одну инициативу к закону о бесплатном питании в школах.

Он предложил внести в закон изменения, которые учитывали бы потребности детей, по состоянию здоровья нуждающихся в диетическом питании.

Всего на данный момент горячее питание получают 235 тысяч школьников.

Госконтракты "Флоридан" на поставку детского питания в учреждения Василеостровского района были расторгнуты.

Фото: пресс-служба Смольного