В петербургских школах хотят ввести запрет на использование телефонов

Детям могут запретить приносить смартфоны на уроки в Петербурге.

В Санкт-Петербурге рассматривается инициатива ограничить использование мобильных телефонов учащимися во время учебного процесса.

Председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский сообщил, что ученикам необходимо запретить пользоваться гаджетами на уроках. По его словам, дети часто отвлекаются на игры и соцсети, что мешает учебе.

"Дети на уроках сидят в телефонах, играют, занимаются неизвестно чем, только не учёбой. Ребенок сам себя ограничить в этом не может, поэтому мы считаем, что ему в этом требуется наша помощь".



Председатель городского Законодательного собрания, Александр Бельский

Спикер подчеркнул, что для реализации такого запрета потребуется определить порядок хранения телефонов в школах. Рассматривается вариант создания специальных мест для их временного размещения.

Бельский также добавил, что при необходимости школьники смогут связываться с родителями через педагогов или администрацию.

Фото: freepik