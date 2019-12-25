В школе Адмиралтейского района появилось пространство, где ребят будут учить финансовой грамотности

Создать помещение предложила команда старшеклассников.

В школе №564 Адмиралтейского района Петербурга появилось развивающее пространство, где ученики будут получать первые навыки финансовой грамотности и предпринимательства. Создать помещение предложила команда старшеклассников, которая заняла пятое место в отборе проекта "Твой бюджет в школах" в прошлом году. Об этом рассказали в Смольном.

Для пространства были переоборудованы класс и рекреация. Планируется проведение лекций и квизов, игр по финансовой грамотности.

Современное оборудование для записи подкастов об экономике и бизнесе поможет ребятам получать необходимые знания в удобном для их возраста формате. Пресс-служба Смольного

