В школе Адмиралтейского района появилось пространство, где ребят будут учить финансовой грамотности
Сегодня, 14:59
Создать помещение предложила команда старшеклассников.

В школе №564 Адмиралтейского района Петербурга появилось развивающее пространство, где ученики будут получать первые навыки финансовой грамотности и предпринимательства. Создать помещение предложила команда старшеклассников, которая заняла пятое место в отборе проекта "Твой бюджет в школах" в прошлом году. Об этом рассказали в Смольном. 

Для пространства были переоборудованы класс и рекреация. Планируется проведение лекций и квизов, игр по финансовой грамотности. 

Современное оборудование для записи подкастов об экономике и бизнесе поможет ребятам получать необходимые знания в удобном для их возраста формате. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе открылась новая школа искусств. 

Фото: пресс-служба Смольного 

