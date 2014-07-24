В петербургских школах 22 мая проходит "Последний звонок"

Александр Беглов лично поздравил выпускников физико-математического лицея № 30. Градоначальник пожелал юношам и девушкам успешно сдать экзамены и добиться поставленных целей.

Сегодня, 22 мая, в школах Северной столицы звенят последние звонки. Александр Беглов приехал на торжество в физико-математических лицей № 30, чтобы поздравить учеников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Губернатор подчеркнул, что в эту субботу прощаются со школой 30 тысяч выпускников Петербурга. Глава Северной столицы пожелал молодому поколению удачно сдать экзамены и вступительные испытания, получить высокие результаты и реализовать задуманные планы.

В прошлом году праздник "Алые паруса" проходил из-за пандемии в онлайн-формате. Но этим летом выпускники смогут своими глазами увидеть красный кораблик на Неве.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин поздравили выборгских выпускников с "Последним звонком".

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