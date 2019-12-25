В петербургских больницах число коек для больных COVID-19 уменьшилось на 10% за сутки

В больницах находятся 5 864 человека.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 15 декабря. Согласно документу, в городе свободно 33% инфекционных коек для больных коронавирусом (накануне – 43%).

В петербургских больницах находятся 5 864 человека. За сутки в стационары поступили 386 петербуржцев, а выписались 374 человека, 575 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 333 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 159 человек, в "Заре" – 380 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 15 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 26 527 человек.

Петербург оказался на втором месте по суточному числу заболевших коронавирусом в стране. За сутки ковидом в городе заболели 2 055 человек (накануне – 1 989 человек), выздоровели – 2 426 человек и 59 человек не победили вирус.

Фото: Piter.TV