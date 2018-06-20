В петербургских ТЦ открывается мало новых магазинов

По словам аналитиков, причина кроется в дефиците свободных торговых площадей. Собственники магазинов тщательнее выбирают арендаторов и отдают предпочтение более платежеспособным.

В ТЦ Петербурга открывается мало новых магазинов. Согласно данным аналитиков компании JLL, в первом квартале текущего года площадь новых магазинов в торговых центрах Петербурга составила 26 300 квадратных метров.

Данный показатель стал самым низким за четыре года. По словам экспертов, причина кроется в дефиците свободных торговых площадей. На сегодняшний день их доля составляет всего 3,1%. Собственники магазинов тщательнее выбирают арендаторов и отдают предпочтение более платежеспособным.

На данный момент в Северной столице работают 52 торговых центра. При этом с начала 2019 года в городе не появилось ни одной крупной торговой площадки, пишет АБН.