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В петербургских ТЦ открывается мало новых магазинов
Сегодня, 20:56
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TretyakovaS

В петербургских ТЦ открывается мало новых магазинов

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По словам аналитиков, причина кроется в дефиците свободных торговых площадей. Собственники магазинов тщательнее выбирают арендаторов и отдают предпочтение более платежеспособным.

В ТЦ Петербурга открывается мало новых магазинов. Согласно данным аналитиков компании JLL, в  первом квартале текущего года площадь новых магазинов в торговых центрах Петербурга составила 26 300 квадратных метров.

Данный показатель стал самым низким за четыре года. По словам экспертов, причина кроется в дефиците свободных торговых площадей. На сегодняшний день их доля составляет всего 3,1%. Собственники магазинов тщательнее выбирают арендаторов и отдают предпочтение более платежеспособным.

На данный момент в Северной столице работают 52 торговых центра. При этом с начала 2019 года в городе не появилось ни одной крупной торговой площадки, пишет АБН.

Теги: новости петербурга, новости спб, торговые центры петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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