В петербурге заблокировали сайты по свободной продаже алкоголя

На 10 ресурсах алкоголь мог купить даже ребенок.

Прокуратура Красногвардейского района выявила 10 интернет-ресурсов, где круглосуточно продавали алкоголь. Как отметили в пресс-службе ведомства, оформить заказ мог даже ребенок – на сайтах не было ограничений по возрасту.

По законодательству дистанционная продажа алкоголя не допускается, а за незаконную реализацию спиртного, в том числе детям, нарушителям гргозит и уголовная ответственность. По требованию прокурора доступ к сайтам заблокировали специалисты Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

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