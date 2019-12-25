В Петербурге осудили иностранца с поддельными водительскими правами

Мужчина отправится в тюрьму на полгода.

Прокуратура Приморского района поддержала обвинение по уголовному делу об использовании заведомо поддельного официального документа. Как рассказали в пресс-службе ведомства 2 июня, фигурантом дела стал 34-летний уроженец Узбекистана.

Суд выяснил, что в январе 2020 года иностранец предъявил инспектору ДПС при проверке подложное водительское удостоверение. Документ был оформлен на имя мигранта, однако оказался "липой". Суд признал мужчину виновным, иностранцу предстоит провести полгода в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, как владелец "резиновых" общежитий стал фигурантом уголовного дела о фиктивной прописке мигрантов.

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