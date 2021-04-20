В Петербурге 25 октября можно будет увидеть частичное солнечное затмение

Необычное природное явление можно будет заметить в первой половине дня.

Во вторник, 25 октября, жители Петербурга смогут увидеть частичное затмение Солнца. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова.

Необычное природное явление можно будет заметить в первой половине дня. Кроме того, наблюдателями смогут стать все жители западной части России. Так, на Урале солнечный диск потемнеет на 84 процента, а в Северной столице на 67 процентов.

Затмение начнется примерно в 12:16, произойдет около 13:27 по местному времени. Закончится оно в 14:38.

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Фото: Pixabay