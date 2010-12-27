В пешеходном туннеле Мурино жителей "встретил" едкий запах, разъедающий глаза

Жители Мурино в панике из-за химического запаха в подземном пешеходном переходе.

Местные жители рассказали о едком запахе химикатов, который распространяется около пешеходного перехода в Мурино. Петербуржцы жалуются, что рядом с участком по напрвлению к улице Руставели сложно ходить: чувствуются головные боли, жжение в горле и носу, слезятся глаза. Что именно вызывает такое состояние, пока что неизвестно.

Отметим, что это единственный путь для пешеходов, по которому можно оказаться на другой стороне дороги, поэтому жители Девяткино вынуждены им пользоваться. В настоящий момент там ведутся ремонтные работы.

В социальных сетях появились несколько версий происходящего, от самых фантастичных, до более реальных. Кто-то пытается привязаться к мистике. Некоторые рассказывают про то, что стены тоннеля посыпают перцовкой, чтобы там не “тусовались” попрошайки и цыгане. Еще одним предложенным вариантом стали сведения о том, что стены специально обрабатывают едким химическим составом. Возможно, аммиаком или красным фосфором.

Из-за данного положения дел страдают не только взрослые, но и дети. Мамы с малышами не могут перейти на другую сторону улицы, боясь осложнений у маленьких пешеходов.

Отмечается, что нездоровая реакция организма наблюдается у многих жителей. И это никак не связано с пылью и работами. Хотя сами сотрудники трудятся в респираторных масках, ранее пыль не вызывала подобного отторжения у мимо проходящих людей.

Нашелся также один “очевидец”, который поделился сведениями о том, что в 70-е году прошлого века в данном районе хранили ядовитые отходы от химического производства.

Редакция Piter.tv запросила официальный комментарий у ответственных органов власти. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий.

Фото:Вконтакте/ Девяткино оnline