Первый день весны подарит Петербургу мокрый снег

В воскресенье, 1 марта, в городе на Неве, утром и днем можно будет заметить умеренный мокрый снег. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ссылаясь на "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Синоптики предполагают, что погода в течение дня будет облачной, с небольшими прояснениями. Южный и юго-западный ветер разгонится до 12 метров в секунду.На термометре можно будет наблюдать плюсовую температуру до + 3 градусов по цельсию.
При этом стоит помнить, что ночью столбик термометра падал ниже нуля, поэтому на дорогах образовалась гололедица. Водителям и пешеходам стоит быть аккуратными.
Атмосферное давление за сегодня практически не изменится.
Ранее мы писали, что в Саду Дружбы на Литейном распускается сакура.
Фото: pixabay
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