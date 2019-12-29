Первый день весны подарит Петербургу мокрый снег

Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов.

В воскресенье, 1 марта, в городе на Неве, утром и днем можно будет заметить умеренный мокрый снег. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ссылаясь на "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Синоптики предполагают, что погода в течение дня будет облачной, с небольшими прояснениями. Южный и юго-западный ветер разгонится до 12 метров в секунду.На термометре можно будет наблюдать плюсовую температуру до + 3 градусов по цельсию.

При этом стоит помнить, что ночью столбик термометра падал ниже нуля, поэтому на дорогах образовалась гололедица. Водителям и пешеходам стоит быть аккуратными.

Атмосферное давление за сегодня практически не изменится.

Ранее мы писали, что в Саду Дружбы на Литейном распускается сакура.

Фото: pixabay