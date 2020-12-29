В первый день нового года в Петербурге будет тепло, но мокро

На дорогах возможно образование гололедицы.

В первый день нового года синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться северной периферией циклона, центр которого окажется над территорией Белоруссии. В такой обстановке в городе на Неве ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможно образование гололедицы на дорогах. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха 1 января поднимется до 0…+2 градусов. В Ленобласти ожидается -3…+2 градусов. Ветер подует с юго-запада с переходом на северо-восток со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и останется в пределах нормы – 760 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что в 2020 году было установлено несколько погодных рекордов.

Фото: pixabay.com