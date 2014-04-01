В первый день апреля температура в Петербурге будет близка к норме

В четверг, 1 апреля, синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит формировать тыловая часть циклона. При переменной облачности местами пройдут небольшие дожди. Температурные показатели будут близки к климатической норме. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.
По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня в городе поднимется до +5…+7 градусов, в Ленобласти до +3…+8. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.
Ранее мы писали, что специалисты очистили от мусора самый грязный участок Невы.
Фото: pixabay.com
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