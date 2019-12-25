В период пандемии петербуржцы стали меньше разводиться

Свадеб тоже прошло в разы меньше, но ради превращения в мужей и жен горожане выходили из дома гораздо чаще.

В период пандемии коронавируса в Петербурге значительно снизилось количество оформленных разводов и свадеб: церемониям помешало распоряжение городского комитета по делам ЗАГС. Согласно нему, работа учреждений временно приостановилась с 3 апреля, однако петербуржцам позволили приходить в ЗАГСы по предварительной записи, но только парами и без компаний, чтобы стать мужьями и женами или перестать ими быть.

Судя по данным комитета, в марте, когда оформление браков запретили проводить с шумными друзьями и родственниками, стали супругами только 2815 пар. В апреле новых браков было еще меньше – 1581, хотя в тот же период 2019 года поженились 2982 влюбленных. Отчасти пандемия помогла некоторым семьям пересмотреть планы на расставание: разводиться петербуржцы шли совсем неохотно. В минувшем апреле всего 861 пара разорвала отношения, хотя еще в марте поспешили расстаться 1927 супругов. В апреле 2019 года успели развестись 2398 пар.

Фото: pixabay; скрин комитет по делам ЗАГС