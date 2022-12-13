В период белых ночей в Петербурге влюбленные смогут зарегистрировать брак до 23:00

Правило начнет действовать с 1 мая 2023 года.

В Петербурге в период белых ночей влюбленные смогут расписаться в городских ЗАГСах даже в поздние часы. Последняя церемония заключения брака будет начинаться в 23:00, а завершаться в 23:20. Об этом сообщили "Аргументы и факты Санкт-Петербург".

Правило начнет действовать с 1 мая 2023 года. Пожениться в позднее время можно будет во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной и Дворце бракосочетания №2 на Фурштатской улице.

Дворцы бракосочетания и Отделы ЗАГС Санкт-Петербурга рады видеть в мае в стенах своих торжественных залов как новоиспеченные семьи, так и те, чья история насчитывается десятилетиями, чтобы вместе отметить праздник любви и верности. Комитет по делам ЗАГС

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 23 марта 2023 года поженятся более 350 пар.

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