В парковочном приложении Петербурга появилась карта с ценами для водителей

Городской сервис научился показывать историю платежей.

В мобильном приложении "Парковки Санкт-Петербурга" запустили ряд полезных функций, которые существенно упрощают жизнь автовладельцам. Теперь на интерактивной карте можно в реальном времени увидеть стоимость первого часа стоянки для легковых автомобилей категории "B", а также отследить текущую сессию парковки и детализацию всех ранее совершенных платежей. Обновления коснулись и веб-портала сервиса, сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

Разработчики интегратора позаботились не только об информировании о тарифах, но и об оптимизации документооборота. Как пояснили в ведомстве, в обновленной версии портала значительно упростилась процедура приобретения долгосрочных абонементов. Чтобы оформить пропуск на месяц или год, автомобилисту достаточно заполнить электронную форму и прикрепить скан-копию документа, подтверждающего внесение платы. Это избавляет от необходимости личного визита в профильные учреждения.

Кроме того, в функционал добавили возможность дистанционного контроля за административными процедурами. Водители теперь могут проверить статус своей жалобы на вынесенное постановление прямо в режиме онлайн. Система работает просто: пользователь вводит номер документа, и сервис мгновенно отображает входящий номер обращения и текущую стадию его рассмотрения.

Фото: Piter.TV