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В парке на улице Чикистов гибнут утки
Сегодня, 14:55
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Rybka123
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В парке на улице Чикистов гибнут утки

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Причины гибели животных неизвестны. 

В Северной столице вновь запечатлен случай гибели уток в водоеме одного из парков. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На сей раз, жители города заметили мертвых уток в парке на улице Чекистов. Причины гибели животных неизвестны. 

Это далеко не первый случай массовой гибели птиц в водоемах Санкт-Петербурга. Ранее мы сообщали об инцидентах в саду Бенуа и реки Новая. В этом месяце стало известно, что власти города планируют предпринять меры по оздоовлениию некоторых водоемов Петербурга. 

Фото: vk.com/spb_today

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Теги: гибель уток , парк на чикистов
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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