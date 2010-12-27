В парке на улице Чикистов гибнут утки

Причины гибели животных неизвестны.

В Северной столице вновь запечатлен случай гибели уток в водоеме одного из парков. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На сей раз, жители города заметили мертвых уток в парке на улице Чекистов. Причины гибели животных неизвестны.

Это далеко не первый случай массовой гибели птиц в водоемах Санкт-Петербурга. Ранее мы сообщали об инцидентах в саду Бенуа и реки Новая. В этом месяце стало известно, что власти города планируют предпринять меры по оздоовлениию некоторых водоемов Петербурга.

Фото: vk.com/spb_today