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В реке Новая снова умирают уточки

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"Просто идешь вдоль реки, а там везде мертвые утки", сообщает очевидец

Вечером 10 августа, один из жителей Кировского района обнаружил много мертвых уток в реке Новая. 

Гуляли мимо речки, и мой ребенок увидел мертвых уток! Посмотрите, какой  мусор! На глазах умер голубь, находился далеко от берега, я не смогла чисто физически вытащить его!!! Отправленная вода, плавающие водоросли и тина, которые выделяют смертельный цианид!

возмущается жительница Кировского района

Женщина отмечает, что около этой реки часто гуляют мамы с колясками и им приходится дышать всеми этими "грязными испарениями".

На снимках, которыми поделилась житель Кировского района видно, что вдоль берега реки очень много трупов птиц, которые плавают в мусоре.

Ранее мы уже писали о том, что около реки Новая начали гибнуть утки

Видео: Александра Щипкова/ВК

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Теги: петербург , река новая гибнут утки , утки в реке новая , экология
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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