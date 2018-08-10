В реке Новая снова умирают уточки

"Просто идешь вдоль реки, а там везде мертвые утки", сообщает очевидец

Вечером 10 августа, один из жителей Кировского района обнаружил много мертвых уток в реке Новая.

Гуляли мимо речки, и мой ребенок увидел мертвых уток! Посмотрите, какой мусор! На глазах умер голубь, находился далеко от берега, я не смогла чисто физически вытащить его!!! Отправленная вода, плавающие водоросли и тина, которые выделяют смертельный цианид! возмущается жительница Кировского района

Женщина отмечает, что около этой реки часто гуляют мамы с колясками и им приходится дышать всеми этими "грязными испарениями".

На снимках, которыми поделилась житель Кировского района видно, что вдоль берега реки очень много трупов птиц, которые плавают в мусоре.

Ранее мы уже писали о том, что около реки Новая начали гибнуть утки.

Видео: Александра Щипкова/ВК