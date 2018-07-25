Утки в реке Новой могли отравиться сине-зелеными водорослями

Эксперты начали проверку водоема.

В Кировском районе Петербурга утки могли массово погибнуть из-за отравлением сине-зелеными водорослями. По мнению специалистов, именно водная растительность могла послужить данной экологической проблеме. Об этом сообщает представители пресс-службы Комитета по природопользованию.

В данный момент к исследованию ситуации подключились эксперты института озероведения РАНа. Эксперты сделали забор воды из реки. Они проведут комплексный анализ образца.

У нас есть предположения, что поступают какие-то техногенные загрязнения, и они имеют периодический характер. Там есть ещё массивы свалок, оттуда может быть. Даже если свалки сейчас не работают, в водоём это попадает через почву с определенной задержкой беспокоится директор института озероведения Шамиль Поздняков

Отметим, что стратегия избавления от проблемы будет разрабатываться в течение года. Именно столько времени понадобится специалистам, чтобы изучить вопрос относительно причин гибели животных.

Напомним, что накануне летальный исход ожидал рыб в реке Усть-Ижора.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб