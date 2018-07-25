В Усть-Ижоре рыба плавает вверх брюхом: погибла вся живность

Экологическая проблема стала причиной массового истребления рыбы в Усть-Ижоре.

Петербуржцы сообщили о массовой гибели рыбы в реке Усть-Ижора. Вечером 24 июля в месте, в котором она впадает в Неву большое количество биологических ресурсов плавает кверху брюхом. Многих выбросило на берег. Свидетели произошедшего отмечают странный запах, который распространяется по территории.

Очевидцы заметили мертвыми и крупную рыбу, такую как щука, и мелких мальков и плотву. Причины сложившейся ситуации на данный момент неизвестны.

Напомним, что ранее мы писали о гибели нескольких особей уток в реке Новая.

Фото и видео: Piter.tv