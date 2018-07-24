В притоке Дудергофского канала только за сегодня умерло 7 уток

В реке Новая Кировского района из-за плохого состояния воды гибнут утки и их птенцы. Жители забили тревогу.

Вечером 24 июля жители Кировского района поделились в сети видео реки Новая. На кадрах видно, что на водном участке около коллектора, на углу улицы Солдата Корзуна, в мерзкой зелено-бежевой жиже плавают мертвые утки.

Пока власти города в очередной раз собираются почистить р. Новую в Кировском районе г. СПБ, и по полгода ждут результатов экспертиз, в воде, "не представляющей опасности для человека", потихоньку начали гибнуть утки и их птенцы. За 24 июля насчитали минимум 7 штук, и это только в одном месте, рассказывает житель Кировского района.

Пользователи Соцсетей отметили, что в этой реке постоянно плавают трупы животных. А около водоема невозможно находиться из-за вони от гниения водорослей.

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