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В саду Бенуа массово гибнут уточки
Сегодня, 19:49
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IRINA_CHALKINA
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В саду Бенуа массово гибнут уточки

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Горожане обнаружили в пруду около десятка мертвых птиц.

В среду, 22 августа, петербуржцы обнаружили в саду Бенуа около десятка мертвых уточек. Как отмечают очевидцы, помимо птиц, на поверхности водоема плавает дохлая рыба.

А ничего что в озере с островом дохнут утки? Уже третья за пару дней и четыре голубя!

возмущается житель района

Жители Калининского района обеспокоены случившимся. Около зеленого массива часто гуляют мамы с детьми, основным развлечение которых является кормление уточек

Ранее мы ни раз сообщали о том, что в реке Новая в Кировском районе из-за грязной воды умирают уточки и их птенцы

Фото: Pixabay, яндекскарты, Бенуа 1890/ВК

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Теги: калининский район , сад бенуа , умирают утки калининский район
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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