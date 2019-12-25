Установка всех объектов согласована с КГИОП и комитетом по благоустройству.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что в Петербурге открылась выставка паблик-арта "Летний сад". Соответствующая экспозиция согласована с КГИОП и комитетом по благоустройству.

Проект реализовали ГК "БестЪ" и общественное пространство "Бенуа 1890" в партнерстве с Центральным выставочным залом "Манеж". Так, в саду Бенуа расположились 10 арт-объектов. В их числе скульптуры, инсталляции, медиа-арт и арт-интервенции.

Соответствующая выставка продлится до 30 октября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что на Невском проспекте вдоль Гостиного двора посадят новые деревья.

Фото:бенуа 1890/вк