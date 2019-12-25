В настоящее время специалисты садово-паркового хозяйства разрабатывают целый комплекс мер по поддержке сохранившихся деревьев и посадкам новых.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что на Невском проспекте вдоль Гостиного двора посадят новые деревья. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин.

Малинин отметил, что деревья у Гостииного двора — едва ли не единственный зелёный островок на главной магистрали Петербурга.

Мы хотим сохранить его для жителей и гостей нашего города Сергей Малинин

В настоящий момент, специалисты садово-паркового хозяйства разрабатывают комплекс мер по поддержке новых деревьев. Отмечается, что в Северной столице из ранее высаженых деревьев осталось лишь 11 саженцев. Причина гибели — неблагоприятная экологическая обстановка.

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Фото:pixabay