Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что на Невском проспекте вдоль Гостиного двора посадят новые деревья. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин.
Малинин отметил, что деревья у Гостииного двора — едва ли не единственный зелёный островок на главной магистрали Петербурга.
Мы хотим сохранить его для жителей и гостей нашего города
Сергей Малинин
В настоящий момент, специалисты садово-паркового хозяйства разрабатывают комплекс мер по поддержке новых деревьев. Отмечается, что в Северной столице из ранее высаженых деревьев осталось лишь 11 саженцев. Причина гибели — неблагоприятная экологическая обстановка.
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Фото:pixabay
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