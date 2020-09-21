В саду Бенуа вновь откроют инсталляцию "120 МУ"

Петербуржцы смогут вновь насладиться ею уже 3 декабря.

В петербургском саду Бенуа вновь откроют инсталляцию "120 МУ", созданную художниками Турбеном и Анной Мартыненко для первого сезона проекта Benua Art Garden в 2019 году. Позже её убрали. И вот, петербуржцы смогут вновь насладиться ею уже 3 декабря. Об этом Piter.TV рассказали сотрудники общественного просранства "Бенуа 1890".

Внутри круглого кирпичного сооружения, бывшей силосной башни, были изображены 120 коров – по числу животных на ферме Бенуа в начале ХХ века. Когда зритель входил в башню, включалась аудиозапись мычания 120 коров. Как рассказали сотрудники пространства, жители Калининского района второй год подряд просят вернуть инсталляцию обратно. И она вернется, да еще и разноцветной.

Сегодня в силосной башне зрители могут посмотреть и услышать медиа-инсталляцию "Сколько воды утекло".

Видео: Instagram / benua_1890