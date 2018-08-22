Реконструкцию Сада Бенуа в Петербурге перенесли на 2021 год

Сад ранее пережил восстановление после крупного пожара.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что реконструкцию Сада Бенуа проведут в 2021 году. Об этом сообщает Nation News.

Ранее соответствующий сад пережил крупный пожар. В настоящий момент, экс-ферма архитектора Юлия Бенуа используется в качестве культурно-образовательного центра. Стоит отметить, что 19 сентября Сад Бенуа отмечал свой 130-летний юбилей.

В компании "БестЪ" отметили, что планы по реконструкции пока отложены на неопределенное время.

Ранее мы сообщали о том, что Тихорецкий проспект Петербурга могут переименовать в улицу Бенуа.

Фото:бенуа 1890/вк