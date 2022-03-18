В парке имени Сахарова начали возводить забор, несмотря на протесты жителей

В КГА отметили, что участок не входит в территорию ЗНОП.

В парке им. Академика Сахарова начали возводить забор вокруг участка, на котором собираются построить спортивное учреждение. По мнению местных жителей, ордера ГАТИ у подрядчика нет.

Забор начали строить накануне. На место приехала бывший муниципальный депутат и активистка Светлана Уткина. Она вызвала полицию, чтобы правоохранители разобрались, законны ли работы, однако задержали ее. Позже Уткину отпустили, однако ей повредили ногу. Теперь женщина ходит на костылях.

В комитете по градостроительству и архитектуре сообщили петербурженке Александре о том, что участок не входит в перечни зелёных насаждений общего пользования. Он находится рядом с парком. На территории собираются строить ногофункциональный спорткомплекс для тренировок спортсменов школы олимпийского резерва по дзюдо им. А.С. Рахлина.

Видео: ВКонтакте / Парк Академика Сахарова