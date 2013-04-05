В парке Строителей срубили пять вязов. Так было нужно

Лечения от голландской болезни деревьев пока не придумали.

Сотрудникам садово-паркового хозяйства пришлось срубить пять вязов в парке Строителей. Их подкосила голландская болезнь — графиоз. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Возбудителем болезни является сумчатый гриб. Заражение происходит при контакте с корневой системой больного дерева. Крове того, графиоз распространяется с помощью дождя и ветра.

Отмечается, что срубленные деревья были молодыми, но их было уже не спасти. Садовники СПП "Невское" заметили усыхание кроны и поражение стволовой коры. Единственный способ борьбы — это уничтожение.

В 2021 году в парке высадили 130 деревьев, а в 2022 году их станет на 40 больше. В зеленой зоне появятся ломкие шаровидные ивы, остролистные клены, бородавчатые березы.

Видео: комитет по благоустройству